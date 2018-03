Onderzoek naar schietincident Rosmalen

Rond 22.20 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er op de Buskeshoeven geschoten was. Toen agenten daar arriveerden was er weinig meer te zien. Op de Kromakker in Rosmalen werden enkele minuten later een 35-jarige man uit Rosmalen en een 34-jarige man uit Düsseldorf aangehouden. Ze zaten in een auto die mogelijk bij het schietincident betrokken was.