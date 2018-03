Diverse bekeuringen bij verkeerscontrole Elsloo

Verschillende zaken waren tijdens de verkeerscontrole niet in orde. Bijvoorbeeld de verlichting van de personauto’s, waar 6 bestuurders een bekeuring voor kregen. Ook werd er 9 keer bekeurd voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Een persoon reed 49 km/uur te hard (na correctie) en kon nog net zijn rijbewijs houden. Daarnaast zijn er bekeuringen uitgedeeld voor het niet kunnen tonen van bijvoorbeeld ID of rijbewijs, rijden met auto zonder kentekenplaten en drie keer voor aanhanger gerelateerde zaken, zoals uitstekende lading of onjuiste markering. Een bestuurder had nog een boete open staan van ruim 500 euro, die ter plekke werd betaald.