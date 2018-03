Overvaller slijterij door agenten met hulp van burger aangehouden

De 18-jarige man uit Made kwam rond 15.00 uur de winkel binnen en bedreigde met een mes het aanwezige personeel. Vervolgens deed hij een greep in de kassa en ging er vandoor. Door een alerte getuige werd snel duidelijk in welke richting de verdachte was gevlucht. Gealarmeerde agenten hebben daarop direct de achtervolging ingezet, waarna de overvaller kon worden achterhaald en aangehouden Het geld dat de verdachte had buitgemaakt en het wapen dat hij heeft gebruikt zijn ook in beslag genomen.