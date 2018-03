Wie heeft Thomas Robben in Utrecht gezien?

Het is mogelijk dat getuigen zondagavond of in de afgelopen dagen de vermiste jongen in Utrecht hebben gezien. Graag komt de politie dan met hen in contact om meer duidelijkheid te krijgen. Zijn ouders maken zich erg ongerust over Thomas. De politie wil graag weten waar de jongen op dit moment verblijft. Als u informatie heeft deel dit dan vooral via 0800-6070. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen.