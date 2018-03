Drugs, vals geld en cash in auto’s

Agenten zagen in Rotterdam Feijenoord dat er iets verdachts gebeurde tussen de twee auto’s. Ze besloten de wagens te volgen en op de A16 en de Beijerlandselaan aan de kant te zetten. In één auto trof het team drugs en vals geld aan, in de andere een grote som cash. Reden genoeg om door te pakken en ook de woningen van de inzittenden te doorzoeken. Hierbij werden pepperspray, horloges, twee dure auto’s en de xtc-pillen in beslag genomen. De vier aanhoudingen betreffen een 32-jarige man uit Rotterdam, een 30-jarige man en een 31-jarige vrouw uit Dordrecht en een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.