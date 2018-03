Politie zoekt getuigen beroving

Omstreeks 21:50 uur kregen agenten een melding van een vechtpartij op de hoek van de Van Nesstraat met de Jan Pierszoon Coenlaan. Meerdere personen zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. Al snel bleek het te gaan om een beroving, waarbij het slachtoffer bedreigd was met een wapen. Het slachtoffer, een 30-jarige man, liep naar zijn auto en toen hij vlak bij was, werd hij van achteren vast gepakt. Voor zover het slachtoffer het kon zien ging het om twee mannen. Hij kreeg meerdere klappen.



De twee mannen, ongeveer 175 meter lang, 20 à 25 jaar oud en beiden licht getint, zijn via de Van Brakelstraat weggelopen en liepen daarna richting de Pieter Florizstraat. De recherche is op zoek naar getuigen van deze beroving. Heeft u informatie of heeft u iets gezien neem dan contact op met de recherche van Alphen aan de Rijn via 0900-8844. Liever anoniem dan via M 0800-7000.