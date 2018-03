Gewapende overval op tabakswinkel

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die de man voor of na de overval hebben gezien. Dat kan zijn geweest in de buurt van de winkel aan de Zandstraat, rond de vindplaats van de kassalade maar ook op de route daar naartoe. De overvaller is ongeveer 1.90 m lang en heeft een breed/gezet postuur. Hij droeg een zwarte regenjas met grijze capuchon, zwarte schoenen en een blauwe trainingsbroek.

De politie zou graag specifiek willen spreken met twee jongens van ca. 15 jaar die direct na de overval hebben gesproken met de eigenaar van de tabakswinkel. Hierna zijn deze jongens doorgelopen naar school.

Mensen die informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844 of via het tipformulier op deze pagina.