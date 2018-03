Bedieningsfout oorzaak aanrijding

Omstreeks 14.30 uur stond de verdachte in een elektrische auto in een parkeervak op de Jan Vermeerkade. Toen de vrouw weg wilde rijden, maakte zij mogelijk een bedieningsfout. De auto schoot weg, ramde een paar paaltjes en botste tegen de fiets van het slachtoffer. De vrouw kwam door de klap hard op de auto en daarna op het wegdek terecht. Zij liep letsel op en werd voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De auto van verdachte reed nog door en botste tegen een andere personenauto, die op zijn beurt tegen een bromfiets botste waarvan de bestuurster en een passagier ten val kwamen. daarna kwam de auto van de verdachte nog in botsing met een fiets.

Het rijbewijs van de verdachte in ingenomen. De politie stelt een nader onderzoek in.