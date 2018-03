Inbrekers aangehouden

Agenten kregen een melding dat op de Zuiderparklaan een ruit van een bedrijf was ingegooid. Door het ontstane gat was vervolgens een man de winkel ingegaan. Met een kassalade met inhoud verliet de verdachte het bedrijf om daarna in een gereedstaande auto te stappen. De twee verdachten reden daarna weg in de richting van de Weesperstraat. Onmiddellijk stelden agenten een onderzoek in en zagen zij de auto op de Sara Burgerhartweg geparkeerd staan. Direct hielden agenten een verdachte aan. Een tweede verdachte lag onder een geparkeerd voertuig. Bij controle van de auto bleek dat deze enkele dagen eerder in Den Haag gestolen was. De verdachten, 33 en 36 jaar en afkomstig uit Den Haag, zitten nog vast. De recherche onderzoekt de zaak.