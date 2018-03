Politie zoekt getuigen beroving jongetjes

Een surveillerende agent werd die woensdag aangesproken door vier jongetjes die omstreeks 17.15 uur in het wijkpark de Verademing beroofd waren door vijf a zes jongens in de leeftijd van 17 a 18 jaar.

De jongetjes waren in de buurt van de tramhalte bij de Tripstraat toen er vijf a zes jongens op hen afkwamen. Ze werden gefouilleerd en bij twee jongetjes is geld afgepakt.

De jongens waren blank en rond 17 jaar oud. Een van hen droeg een Nike pet, een andere jongen had een camouflage jas aan en droeg een beugel.

De recherche van bureau Segbroek zoekt getuigen van deze beroving. Heeft u informatie of heeft u iets gezien, neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem dan via 0800-7000.