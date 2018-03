Vuurwapen bij verdachte

Agenten kregen een melding dat een man, die op de Oude Campsweg aan het werk was, een vuurwapen bij zich had. Onmiddellijk gingen agenten naar het bedrijf en troffen daar een man aan die voldeed aan een opgegeven signalement. In een tasje dat de 23-jarige man uit Maassluis bij zich droeg zat een gasdrukpistool met een knalpatroon en nog enkele losse patronen. Ook bleek de verdachte ruim 11 gram amfetamine en 3.6 gram hennep bij zich te hebben. Politieagenten namen de aangetroffen goederen in beslag. De recherche onderzoekt de zaak.