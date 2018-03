Context rond aangehouden man stadhuis Rotterdam

Maandag 12 maart belde de beveiliging van het stadhuis aan de Coolsingel in Rotterdam de politie dat een man het pand bij sluitingstijd niet wilde verlaten. Ondanks herhaaldelijk aandringen van zowel de beveiligers als de twee agenten die hen te hulp schoten, weigerde de man halsstarrig te vertrekken. Toen de agenten waarschuwden dat hij dan zou worden aangehouden, zei de man dat dat dan maar moest gebeuren, maar zonder zijn medewerking. De waarschuwing dat er dan geweld zou moeten worden gebruikt, schrok hem niet af. Integendeel. Hij verzette zich dusdanig dat het voor de politie onmogelijk was hem zonder geweld te boeien of mee te nemen. Toen zelfs pepperspray hem niet overtuigde om mee werken, riepen de agenten via de noodknop hulp in van hun collega’s. Vlak voor zij arriveerden, lukte het eindelijk hem te boeien. Hij werd naar het politiebureau gebracht.