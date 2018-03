Overvallers op maaltijdbezorger Maassluis aangehouden

Helaas zijn maaltijdbezorgers de laatste tijd een gewild doelwit van overvallers. Ook al hebben zij weinig tot geen contant geld bij zich, overvallers schromen niet een vuurwapen tegen hun hoofd te zetten. Heeft u iets gezien of gefilmd? Deel het met de politie. Alleen samen kunnen we dit stoppen! De bezorger is het grootste slachtoffer. Een dergelijke ervaring laat vaak diepe sporen na. Daar mogen de daders niet mee weg komen.