Wie hielp aangerande vrouwen Rotterdam?

Twee mannen kwamen op het gegil van het eerste slachtoffer op de Jan van Vuchtstraat af, en zeiden dat de man die zij beschreef hen ook was opgevallen. Het tweede slachtoffer, belaagd op de kruising van de Claes de Vrieselaan en de Schermlaan, vertelde de rechercheurs dat twee jongens op haar hulpgeroep af waren gekomen en achter de verdachte aan waren gerend in de richting van de Schietbaanlaan. Zij zouden hem een pand in hebben zien gaan.

De politie wil natuurlijk dolgraag met deze vier mannen in contact komen, die waarschijnlijk informatie hebben die kan helpen bij het onderzoek. Zij zouden in de buurt wonen van de Jan van Vuchtstraat. Ben jij dat of weet je om wie het gaat? Bel 0900-8844 of neem contact op via het onderstaande formulier.