Brom effe normaal en andere verkeerszaken

Tussen 13.30 uur en 16.30 uur werden hier tweeëntwintig(!) bekeuringen uitgeschreven voor het niet dragen van de autogordel. Twee bromfietsen waren zodanig opgevoerd dat ze de maximum toegestane constructiesnelheid overschreden. Negentien mensen hadden hun mobieltje vast achter het stuur. Twee bestuurders hadden of geen of een verlopen rijbewijs. Een voertuig had een gladde band en daarnaast werden er nog zes bekeringen uitgeschreven voor verschillende verkeersovertredingen. Een bestuurder bleek gesignaleerd te staan voor een andere land, hij werd daar gezocht omdat ze hem verdachten van enkele inbraken.