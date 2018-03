Trailer met grondstoffen voor drugs gevonden

In de trailer werden bijna duizend zakken aangetroffen. De politie vermoedt dat de zakken deels werden gebruikt als deklading en deels zijn gevuld met grondstoffen voor synthetische drugs. De trailer is in beslag genomen en voor verder onderzoek afgevoerd. Er zal een uitgebreid onderzoek worden ingesteld, waarbij alle zakken een voor een worden bekeken. Pas dan zal duidelijk worden hoeveel grondstoffen voor de productie van synthetische drugs in de trailer lagen.