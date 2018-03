Man aangehouden verdacht van huisvredebreuk

Op donderdag 15 maart 2018 om 7.00 uur stuurde het Operationeel Centrum een surveillanceauto naar een woning aan de Hudsonstraat. De bewoners hadden in paniek gebeld dat er een onbekende gewonde man bij hun op de bank lag. Ze hadden na het ontdekken beiden een voorwerp gepakt als wapen en de buurvrouw gewaarschuwd. Die belde de politie. De agenten zagen inderdaad een man op de bank liggen, hij rook naar alcohol en had een wond aan zijn hoofd. Het koste wat moeite om de man wakker te krijgen. De 57-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland is aangehouden. Het is nog onbekend hoe en hoe laat de man de woning is binnen gekomen. Hij wordt verdacht van huisvredebreuk en vernieling. De wond heeft hij vermoedelijk overgehouden na een val.