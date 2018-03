Twee mannen aangehouden na poging inbraak

Een alerte getuige belde rond 8.40 uur de politie toen hij de twee verdachten zag lopen. Omdat de getuige aangaf dat de mannen mogelijk gewapend waren zijn er direct verschillende eenheden van de politie naar de melding toegestuurd. De twee verdachten zijn uiteindelijk op de parkeerplaats van het park aangehouden. Ze zaten op dat moment in een auto. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen zijn ze met behulp van de uitpraatprocedure aangehouden. De politie onderzoekt de zaak. Een van de mannen had inbrekerswerktuig op zak. Dit is in beslag genomen, ook werd de auto waarin de verdachten zaten in meegenomen voor onderzoek. Het tweetal is vastgezet.