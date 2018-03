Vluchtende voortvluchtige dumpt vuurwapen

Een oplettende politieagent zag donderdag 15 maart 2018 aan het einde van de ochtend een bekende van de politie lopen op het van Bylandtpad. Hij wist dat deze man nog een boete van enkele duizenden euro’s moest betalen of een straf moest uitzitten van enkele tientallen dagen. Maar op het moment dat de agent de man herkende zag de man de agent ook en maakte dat hij weg kwam. De agent rende achter hem aan. Na een achtervolging kon hij in de IJskelderstraat aangehouden worden. Ondertussen werden andere agenten aangesproken door mensen die de achtervolging gezien hadden. Ze wezen een plek aan waar de vluchtende man een tasje had weggegooid. In dat tasje bleek een vuurwapen te zitten en patronen. De verdachte is ingesloten aan het bureau.