Postbezorger overvallen in Eindhoven

Eindhoven - We doen momenteel onderzoek naar een overval op een postbezorger die vanmorgen heeft plaatsgevonden op de Van Ennettenstraat in Eindhoven. We komen graag in contact met getuigen. Een voorbijgangster, die met de bezorger heeft gesproken kort na de overval vragen we in het bijzonder om contact met ons op te nemen.