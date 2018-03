Twee nieuwe aanhoudingen vanwege vechtpartij in Rechtbank

Het tweetal (29 en 57 jaar oud uit 's-Hertogenbosch) meldde zich los van elkaar in de loop van de dag op het politiebureau aan de Vogelstraat. De 57-jarige man is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De 27-jarige werd na verhoor weer heengezonden, maar blijft wel verdachte. Eerder werden al drie verdachten aangehouden in verband met de vechtpartij.

De vechtpartij leidde op 21 februari tot veel consternatie in het Paleis van Justitie in 's-Hertogenbosch. Tijdens een pro-formazitting in het onderzoek naar een dodelijke schietpartij in Best ontstond er een massale vechtpartij. Kort na 11.30 uur sloeg de vlam in de pan. De verdachte van de schietpartij werd aangevallen door een grote groep aanwezigen. Politiemedewerkers kwamen direct in actie en wisten de vechtpartij uiteindelijk te beëindigen. De zitting werd tijdelijk geschorst en kort daarna hervat zonder bezoekers.