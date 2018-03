Uitzending Bureau Brabant maandag 19 maart 2018

Kaatsheuvel - Overval op tankstation

Op donderdag 11 januari 2018 rond 19.20 uur kwam er een man het tankstation binnen lopen en vroeg de shopmedewerkster om een pakje sigaretten Ze legde de sigaretten op het plateau. Hierop trok de overvaller een pistool, richtte dit op de medewerkster en eiste geld. Nadat hij zijn buit binnen had rende de overvaller weg de Sint Josephstraat in en liep langs de wasstraat in de richting van de Europalaan. Waar hij daarna is gebleven is onbekend. De overvaller staat op de beelden van de beveiligingscamera. Onze vraag is simpel; wie (her)kent deze man?



Tilburg - Diefstal van een pinpas en frauduleus pinnen

Op 24 november 2017 omstreeks 14.30 uur pinde een 87 jarige vrouw bij een winkel in de Heuvelstraat in Tilburg. Kort hierna ontdekte zij dat zij haar bankpas kwijt was. Bij informatie bij de bank bleek dat er rond 14.45 uur al een flink geldbedrag was opgenomen van haar rekening. Het onderzoeksteam wil graag weten wie beide vrouwen op de foto zijn.



Valkenswaard – Pinnen met gestolen pinpas

Op 14 december 2017 om ongeveer 10.10 uur werd er een zakkenrollerij gepleegd op de Markt in Valkenswaard. Hierbij werd een pinpas gestolen waarmee de 77-jarige benadeelde kort tevoren had gepind. Even later werd er meerdere keren geld opgenomen met de gestolen bankpas bij een andere bank in Valkenswaard. We tonen beelden van beide banken waarop de verdachten zijn te zien. Wie herkent deze personen en zet ons op het goede spoor?



Eindhoven - Overval op een slijterij en een avondwinkel

Op 1 februari 2018 om 19.46 uur kwamen twee overvallers de Gall & Gall aan de Muzenlaan binnen. Beide daders liepen snel in de richting van de medewerkster die achter de toonbank aan het werk was. Een van de overvallers bedreigde haar met een vuurwapen en dwong haar de kassa openen. Er werd geld uit de kassa gehaald, door de tweede dader. De medewerkster moest later op de grond gaan liggen. Hierna vetrokken beide overvallers. Een getuige zag een donkerkleurige auto in de nabijheid staan met een derde persoon achter het stuur, waar de overvallers in- en uit waren gestapt. Wij tonen de route die de daders liepen.



Op 13 februari 2018 omstreeks 23.00 uur wordt de avondwinkel aan de Heezerweg overvallen door een man met een vuurwapen. We hebben redenen om te vermoeden dat deze overvaller uit dezelfde dadergroep komt.



Wie slaat er aan op de signalementen van de verdachten in combinatie met een donkerkleurige vluchtauto of wie herkent de overvallers die zijn getoond op de beelden? Of is iemand iets opgevallen voor of tijdens de overvallen?



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.