Verdachten van meerdere woninginbraken opgepakt

Een man van 30 jaar uit Heerlen werd op donderdag 8 maart gearresteerd.

Een tweede verdachte, een man van 50 jaar uit Maastricht, werd vanochtend aangehouden.

Beide aanhoudingen vonden plaats in Maastricht.

Inbraken

De Heerlenaar wordt in ieder geval verdacht van een woninginbraak op 22 januari jl. in Merselo en 15 februari jl. in Arcen.

Daarnaast is uit onderzoek naar voren gekomen dat hij niet alleen in Limburg ‘actief’ was, maar ook in Zeeland. Voor zover nu bekend wordt hij ook verdacht van zes woninginbraken in o.a. Sluiskil, Zaamslag en Nieuw- en Sint Joosland. Deze inbraken pleegde hij allemaal op 15 januari 2018.

Auto’s

Uit het onderzoek bleek verder dat er bij de inbraken verschillende auto’s gebruikt zijn. In ieder geval twee keer een wit bestelbusje. Dit spoor leidde naar de Maastrichtenaar, die deze auto’s gehuurd bleek te hebben. Verder bleek de verdachte van 30 jaar ook gebruik te maken van een door hem zelf gehuurde donkerkleurige personenauto.

Grensgebied

Het onderzoek is nog in volle gang.

Het vermoeden bestaat dat de man van 30 mogelijk nog bij meer woninginbraken betrokken is, onder andere in het grensgebied met België.

Voorgeleiding

De Heerlenaar is afgelopen maandag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. Komende 14 dagen blijft hij in ieder geval nog vastzitten.