Politie start onderzoek naar mogelijke zedenverdachte

In overleg met het Openbaar Ministerie werd de man niet gelijk aangehouden. Wel hebben we zijn woning doorzocht en apparatuur in beslag genomen. Uit onderzoek moet blijken wat voor strafbaars er gevonden wordt. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Vervolgens kan hij alsnog worden aangehouden en kunnen we specifiek vragen stellen over wat er is aangetroffen op zijn apparatuur. We mogen een verdachte een bepaalde tijd vasthouden na diens aanhouding. Als in de tussentijd de onderzoeksresultaten nog niet bekend zijn kunnen we geen goed verhoor afnemen. Vandaar dat het besluit werd genomen om eerst onderzoek te doen. We kunnen hier van afwijken als er sprake is van een onveilige situatie. In dat geval kunnen we een verdachte direct aanhouden.