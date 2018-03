Politie wil meer agenten uitzenden naar buitenland

‘In onze idealen heeft iedereen recht op een veilig en menswaardig bestaan’, benadrukt de korpschef. ‘Daarom zetten wij ons als organisatie en als politiemensen ook elders in voor vrede en stabiliteit. Toch zijn onze redenen om deel te nemen aan missies niet louter idealistisch. We hebben er zelf óók belang bij. Als samenleving én als politie. Een week geleden was ik in Kosovo en heb ik de collega’s aan het werk gezien in de EULEX-missie. Zij helpen daar voorkomen dat wij in Nederland problemen krijgen. Want veiligheidsproblemen zoals terrorisme, illegale migratie, cybercrime en ondermijning hebben vaak een internationale component en vaak zelfs een buitenlandse bron.’