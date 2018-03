Tweede verdachte aangehouden voor gewapende overval

Het is de tweede aanhouding in deze zaak, vrijdag 9 maart hield de recherche al een 41-jarige man uit Den Haag aan. De 23-jarige verdachte zal op maandag 19 maart worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. De recherche is nog op zoek naar de andere verdachten.

Overval in 2016

De overval werd in de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 november 2016 gepleegd. Rond 02.30 uur drongen vier mannen het distributiecentrum aan de Universiteitsweg binnen. Ze bedreigden de aanwezige drie medewerkers met een vuurwapen en bonden hen vast. Met een omvangrijke buit gingen de mannen ervandoor in een grijze BMW. Die auto werd later die woensdagmiddag uitgebrand teruggevonden in Bodegraven.

Beloning

De buit bestaat onder andere uit horloges van het merk Audemars Piquet, rijbewijzen en paspoorten. De buit is zo kostbaar dat de verzekering een beloning uitlooft van 25.000 euro voor de tip die leidt tot aanhouding van de verdachten. Deze beloning is nog steeds beschikbaar.

Uw tip!

De recherche zet het onderzoek naar de overige verdachten voort. Bent u getuige geweest van de overval, weet u waar de buit is? Ben dan naar 0900-8844.