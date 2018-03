'Kunstcash' in de kijker

Mede dankzij deze meldingen en de bewakingsbeelden die de winkeliers aan de politie hebben overhandigd, heeft de politie een groep jonge verdachten in de kijker die met valse biljetten betalen. Wij vragen winkeliers in Hoofddorp en omgeving om alert te zijn op vals geld en altijd de politie te bellen als zij het vermoeden hebben dat er in hun winkel met valse biljetten is betaald. Dat kan via 112 – als degene die met vals geld heeft betaald nog in de buurt is - of via 0900 – 8844 als het al wat langer geleden is. Ook vragen wij winkeliers om eventuele bewakingsbeelden veilig te stellen en aangifte te doen.