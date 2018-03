Vier auto’s geramd

Omstreeks 02.50 uur zag de politie een personenauto rijden over de Berkmergouw. De auto reed met hoge snelheid, reden om een stopteken te geven. De bestuurder negeerde echter het stopteken en ging er vandoor. De politie volgde en reed de auto klem in de doodlopende straat, de Weegbree. De bestuurder stapte uit zijn auto en reageerde agressief op de politie. Vervolgens stapte hij weer in en keerde zijn auto. Daarbij raakte hij drie geparkeerd staande auto’s. Bij het wegrijden ramde hij ook nog de politieauto.

Aanvankelijk werd weer de achtervolging ingezet, maar omdat de identiteit van de bestuurder bekend was, werd veiligheidshalve gekozen om niet verder te volgen, maar om te wachten bij de woning van de verdachte. Hier kon hij even later worden aangehouden.

De verdachte bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Hij weigerde echter mee te werken aan een ademanalyse. Het weigeren van een ademanalyse wordt aangemerkt als misdrijf.

De verdachte bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. In de auto vond de politie een groot vleesmes. De auto en het mes zijn in beslag genomen.

2018048018