Slachtoffer Piet Mondriaanstraat overleden: Politie zoekt getuigen

Was u getuige van dit incident of heeft u meer informatie? Neem dan contact op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. De politie is ook op zoek naar de taxichauffeur die het slachtoffer kort voor het incident vervoerde. Hij reed in een zwarte Mercedes met taxibord op het dak.

Men kan ook gebruik maken van het tipformulier. Hierop kan men ook beeldmateriaal met de politie delen.