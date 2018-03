EVA-Team houdt man aan die nog schadevergoeding moet betalen

De Leidschendammer werd door de Rechtbank in Den Haag op 19 augustus 2015 veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 7700 euro aan slachtoffers vanwege verduistering in dienstbetrekking in 2014. Ondanks diverse aanmaningen werd de schadevergoeding niet betaald en was het bedrag inmiddels opgelopen tot bijna 9000 euro. Deze maand werd als dwangmaatregel bij niet betalen een gevangenisstraf van 71 dagen opgelegd.



Het EVA-Team van de politie Den Haag kreeg vervolgens de opdracht om de man op te sporen. Onderzoek naar zijn verblijfplaats leidde er uiteindelijk donderdagochtend naar een woning in Leidschendam. Omdat de man nog steeds niet de schadevergoeding kon betalen, moet hij nu zijn opgelegde gevangenisstraf uitzitten.



Ook na het uitzitten van deze gevangenisstraf blijft de schadevergoeding open staan en zal deze door Leidschendammer betaald moeten worden aan de slachtoffers.