Politie houdt trio met hennepkwekerij aan

Tegen 12.00 uur kwam bij de meldkamer van de politie een anonieme tip over een henneplucht op de Bulgersteyn in Rotterdam-Centrum binnen. Politiemensen belden aan op het adres en werden verwelkomd door een dame met een verhit gezicht en een behoorlijke wietgeur. In het huis bevonden zich nog man en vrouw. In een kamer waar het drietal uitkwam, lagen verschillende sexattributen en massageolie. In het nagebootste huis van plezier bloeiden ruim 200 wietplantjes. De plantjes zijn vernietigd en het drietal is aangehouden voor de Opiumwet. Het gaat om een 48-jarige man uit Wateringen, een vrouw van 48 uit Den Haag en een 47-jarige vrouw uit Rosmalen.