Verdachte aangehouden in onderzoek overval Curaçao

Na de uitzending van het tv-programma op 20 februari namen kijkers contact met de politie op en dat resulteerde in de arrestatie van een 26-jarige man uit Dordrecht.

Hij zou in mei 2013 samen met een mededader een buurtsuper op Curaçao hebben overvallen. De vrouw van de eigenaar werkte de twee daders van de overval naar buiten. Eén van hen keerde terug en schoot vervolgens haar man dood.

De tweede verdachte, schutter Quincley Poppen is echter nog niet gevonden. Voor zijn aanhouding geldt nog altijd een beloning van 10.000 Antilliaanse guldens. Weet u waar deze Quincley nu is? Bel dan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.