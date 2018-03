Wapens, witwassers en wanbetalers van straat

In nog geen uur tijd had de Belastingdienst al zeven auto’s van wanbetalers in beslag genomen. Ook de eerste aanhouding was toen al een feit; een man die nog een openstaande celstraf van twee maanden had staan. Een andere man, omdat hij ongewenst vreemdeling is.

De actie, die de middag en avond in beslag nam, leverde uiteindelijk acht arrestaties op, voor met name wapen- en drugsbezit. Agenten namen onder meer een taser, ploertendoder, stiletto, nepvuurwapen, hennep en XTC-pillen in beslag.

Naast wapens en drugs, werden in totaal 33 auto’s in beslag genomen door politie, Douane en Belastingdienst. 28 daarvan, omdat de eigenaren achterstallige betalingen hadden. Vier, omdat de eigenaren worden verdacht van witwassen. In één auto is een verborgen ruimte door de Douane aangetroffen. De recherche gaat een nader onderzoek instellen. Specialisten ontdekken steeds vaker verborgen ruimtes. De politie vindt vrijwel altijd een link met georganiseerde misdaad waarbij het gaat om smokkelen van verdovende middelen, grote hoeveelheden cash geld of wapens.

Van de vier auto’s die op verdenking van witwassen in beslag werden genomen, zat ook een auto met een waarde van 130.000 euro. Een jaarinkomen van 20.000 euro per jaar en geen verklaring hoe de auto was gefinancierd, was voldoende aanleiding de auto in beslag te nemen voor witwassen. De recherche gaat verder met het onderzoek.

De belastingdienst inde 22.662 euro aan openstaande boetes.