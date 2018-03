Dronken bestuurster agressief en onhandelbaar

De agenten surveilleerden donderdag 15 maart rond 17.00 uur in de buurt van de Wandelboslaan en reden naar de Ringbaan-West, daar stond een file. De agenten reden over de busbaan om de oorzaak van de file te zien. Een kop-staart botsing tussen twee auto’s was de oorzaak. Eén van hen remde voor een oranje verkeerslicht en de ander reed achterop haar wagen. Niemand raakte gewond. De agenten zetten hun dienstwagen voor het ongeval en hielpen de betrokken. De agenten vroegen de meldkamer om twee takelwagens te sturen. Eén van de twee dames was erg druk en wilde plots de plaats van het ongeluk verlaten. De agent merkte dat zij zenuwachtig was en rook een alcohollucht. De blaastest volgde maar werd door de bestuurster meerdere malen niet goed afgelegd. De agent vorderde haar mee te werken, maar zij weigerde dit. Allerlei excuses werden gebruikt om de agenten te overtuigen dat zij echt weg moest en niet de ademtest kon doen. Ze probeerde weer weg te lopen en schreeuwde dat de agent niet bepaalde wat er ging gebeuren. De agent pakte haar vast, de vrouw duwde hem en schreeuwde nog harder. Ze is aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol. Zij pleegde verzet toen ze in de politiewagen moest gaan zitten. Eenmaal erin bleef zij gillen en sloeg en schopte ze tegen de politiebus. Bij het uitstappen bij het politiebureau werkte ze weer tegen en probeerde zij de agent te schoppen. Ze is in een cel gezet. Bij fouillering van haar kleding vonden agenten een gebruikershoeveelheid drugs. Bij het blazen in het ademanalyse apparaat op het politiebureau saboteerde ze ook die meting door niet goed te blazen. Ook een bloedtest weigerde zij. Door het weigeren van deze bloedproef, wat ook een delict is, wordt over het algemeen een hogere straf door de rechter opgelegd.