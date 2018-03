Verkeersruzie loopt uit op mishandeling

Het slachtoffer deed aangifte. Hij reed donderdag 15 maart 2018 omstreeks 17.15 uur over de Hoofdweg. Hij kwam vanuit de richting Vogelwaarde en reed in de richting van Terneuzen. Hij zag dat een zwarte Volkswagen Touran kort achter hem reed en aan zijn bumper kleefde. Hij vond dat erg gevaarlijk. De aangever drukte zijn rempedaal in om die automobilist daarvan te doordringen. Hij zag dat die bestuurder hem vervolgends links inhaalde en daarna schuin voor hem stopte, zodat hij er niet langs kon. De automobilist stapte uit en kwam naar hem toegelopen. Hij tikte tegen het raam en trok het linkervoorportier open. Hierna trapte de boze man twee keer tegen de benen van de aangever. Daarna werd het slachtoffer in het gezicht geslagen. Hierna stapte de man weer in en reed weg. Naast hem zat een blonde vrouw. Het ging om een blanke slanke man met wit of weinig haar en circa 40 jaar oud.