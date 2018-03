Vrouw aangehouden voor heling scooter

Agenten zagen de verdachte donderdag 15 maart rond 17.00 uur rijden op de scooter. Zij zette die voor haar woning. De scooter bleek gestolen te zijn. De agenten confronteerden de vrouw hiermee, maar zij verklaarde niets van een gestolen scooter te weten. Zij gaf wel een sleutel maar die paste niet op de scooter. Toen de agenten haar wilden aanhouden voor heling, haalde zij uit de buddyseat haar tas. De vrouw is ingesloten in het cellencomplex, de gestolen scooter is in beslag genomen.