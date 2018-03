Arrestaties bij drugsactie ‘Witte Donderdag’

Bij de politie kwam eerder informatie binnen dat twee van de mannen zich bezighielden met de handel in drugs. Een derde verdachte kwam later in beeld. Het zou gaan om de handel in cocaïne. Mensen uit hun woonomgeving zouden hier veel last van ondervinden, maar het moeilijk vinden om hierover informatie te delen met de politie, onder meer uit angst voor de gevolgen. Om een einde aan deze situatie te maken werd de afgelopen weken de actie ‘Witte Donderdag’ voorbereid.