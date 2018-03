Onderzoek naar diefstal fusten bier

Op 10 maart sloegen daders toe bij een opslagplaats in Asten – Heusden. Drie verdachten konden worden aangehouden. Een dag eerder was dezelfde locatie het doelwit en werden 40 fusten weggenomen. In februari werd op dezelfde wijze toegeslagen op een locatie in Helmond waarbij er voor tienduizenden euro’s aan fusten en koolzuurflessen werd weggenomen. We vermoeden dat de aangehouden verdachten onderdeel uit maken van een grotere groep. Mogelijk heeft deze groep vaker toegeslagen, ook buiten de regio Oost-Brabant.

Uit onderzoek is gebleken dat de daders langere tijd bezig zijn met deze diefstallen waardoor de kans om gepakt te worden groter wordt. Heeft u emballage opgeslagen buiten op uw terrein? Ben dan alert en neem direct contact op met de politie bij verdachte situaties.