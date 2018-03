Overval op Domino’s Pizza

De daders renden vanuit de Domino’s Pizza weg en vluchtten vanuit de Schaepmanlaan de wijk in. Zij waren in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen. Mogelijk is dit viertal iemand opgevallen. Of misschien heeft iemand ze al voor de overval rond zien lopen. Als u iets heeft gezien of een idee heeft wie deze daders zouden kunnen zijn, bel dan met de politie via 0900-8844 of deel uw informatie via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dit kan op 0800-7000.