Verdachte aangehouden voor mishandeling en witwassen

Tijdens de actie van vrijdagochtend werden door de politie twee woningen, een garagebox en twee bedrijfspanden in ’s-Hertogenbosch doorzocht. Tijdens de doorzoeking van de woning van de 39-jarige verdachte werd een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. Verder werden met name gegevensdragers in beslag genomen. Beiden verdachten zijn in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Bij de actie van politie en Openbaar Ministerie waren vrijdagochtend ook de gemeente en de Belastingdienst aangesloten.