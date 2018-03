Verschillende drugs aangetroffen in pand Velsen-Noord

Velzen noord - Op donderdagochtend werd in een loods een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. De politie gaat verder met het onderzoek. Na binnengekomen informatie ging de politie poolshoogte nemen bij een pand aan de Staalstraat in Velsen Noord. In het bedrijfspand werd een kamer aangetroffen waar men vermoedelijk xtc pillen had geslagen. Naast het aantreffen van de tabletteermachine is ook 65 kilo aan MDMA en amfetaminepillen en poeder aangetroffen. Er was niemand aanwezig in het pand en de politie gaat verder met het onderzoek.