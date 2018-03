Webshops van online drugshandelaren Hansa market definitief gesloten

De vier verdachten uit Amsterdam en Werkendam hebben zich vermoedelijk beziggehouden met het en verzenden van tienduizenden postpakketten met verdovende middelen over de hele wereld. Zij fungeerden als een postorderbedrijf voor drugs. Het gaat om pakketten met verdovende middelen zoals LSD, XTC, cocaïne en MDMA. De internationale handel werd nauwgezet bijgehouden. In de digitale administratie van de verdachten zijn verzendlijsten aangetroffen waarop vermoedelijk duizenden namen en adressen van kopers van de afgelopen jaren staan vermeld.

Om te voorkomen dat een poststuk onderschept kon worden, is op een slimme manier gebruik van verpakkingsmateriaal dat ze vermoedelijk door verdachten zelf via een 3D printer gefabriceerd werd. Er werden make-up poederdoosjes 3D-geprint en gebruikt om de drugs ongezien naar de klant te sturen in bijvoorbeeld Australië, Singapore of Nieuw Zeeland. Ook zijn drugs bijvoorbeeld verstopt in Nintendo games of in inktcartridges.