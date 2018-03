Op heterdaad aangehouden voor bedrijfsinbraak

De eigenaar die op bewakingsbeeld zag dat er werd ingebroken in zijn bedrijf belde direct de politie. Omdat het vermoeden bestond dat de verdachten nog in pand waren werd een politiehond ingezet. Deze pikte een vers spoor op dat leidde naar een kruipruimte. In de kruipruimte stond aardig wat water dat flink koud was. De twee kwamen uiteindelijk na aanroepen met natte kleding en lichte onderkoelingsverschijnselen tevoorschijn. Nadat ze waren geholpen door ambulancemedewerkers konden ze worden overgebracht naar het politiebureau. De twee aangehouden verdachten zitten nog vast en de recherche doet onderzoek.