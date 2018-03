Overval op snackbar in Purmerend

Daarna is de verdachte er met een onbekende buit vandoor gegaan. De overvaller ging er vandoor op een brommer. Ondanks een zoekactie in de omgeving is de verdachte niet meer gevonden. De politie komt graag in contact met getuigen en / of mensen die informatie over de overval hebben.

Mensen kunnen bellen met 0900-8844 of hun informatie doorgeven via de website politie.nl.

