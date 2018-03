Hagenaar gewond bij vechtpartij, verdachten aangehouden

Omstreeks 00.20 uur kregen surveillerende agenten de melding dat er op de Grote Marktstraat een vechtpartij gaande was. Ter plaatse troffen zij het 22-jarige slachtoffer, die gewond was aan zijn gezicht en hand. Op aanwijzing van getuigen konden de verdachten korte tijd later in de omgeving worden aangehouden. Het slachtoffer werd voor behandeling van zijn letsel vervoerd naar het ziekenhuis. Beide verdachten zitten vast voor verhoor. De districtsrecherche Den Haag Centrum onderzoekt de zaak, waarvan de oorzaak vermoedelijk in de relationele sfeer ligt.