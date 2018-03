Woninginbreker aangehouden

Een getuige belde onmiddellijk 112 toen hij hoorde dat er ergens in zijn omgeving werd ingebroken. Agenten die een onderzoek instelden zagen twee mannen wegrennen waarvan er een in het bezit was van een koevoet. Direct gingen de agenten achter de verdachten aan. Bij het onderzoek werd ook een politiehond ingezet. Een verdachte, die zich in een tuin had verstopt, zag dat de politie een hond wilde inzetten en kwam direct met zijn handen omhoog de tuin uitlopen. Agenten hielden deze 33-jarige man zonder vaste woon- en of verblijfplaats aan. De recherche onderzoekt de poging tot inbraak en stelt een onderzoek in naar de identiteit van de tweede verdachte.