Politie zoekt overvallers IJsselmondselaan

Zaterdagochtend om 6.30 uur lag een 65-jarige man nietsvermoedend te slapen, tot er twee mannen naast zijn bed stonden. Met een mes werd hij door de indringer bedreigd en vastgehouden, zodat de ander het huis kon doorzoeken. Met onbekende buit verlieten de twee de woning in de richting van de Abraham van Rijckevorselweg. Het slachtoffer is erg geschrokken maar maakt het goed.

Herkent u de twee daders?

De mannen zijn licht getint en droegen strakke zwarte kleding. Ze zijn tussen de 20 en 25 jaar oud en een van de twee had een ringbaardje. Ze verlieten het huis dus in de richting van de Abraham van Rijckevorselweg. Heeft u iets gezien of gehoord wat kan leiden naar de daders? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anonieme blijft met 0800-7000.