Arrestatieteam houdt gezochte 56-jarige man aan

In afwachting van het Arrestatieteam zagen agenten de gezochte man rijden in een personenauto van het merk BMW. Bij navraag bleek dat de auto voorzien was van in België gestolen kentekenplaten. De auto zelf bleek gestolen te zijn in West Brabant. Bovendien bleek dat het rijbewijs van de man was ingevorderd. Er wordt proces-verbaal opgemaakt van heling c.q. diefstal en het rijden zonder geldig rijbewijs.