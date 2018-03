Zakkenroller aangehouden in Middelburg

Een 19-jarige Middelburger vertelde aan agenten dat hij rond 01.30 uur over de Vlasmarkt liep in de richting van de Markt. Ter hoogte van een pizzeria werd hij aangesproken door een Engels sprekende man. De man kwam dicht bij hem staan en omhelsde hem. Hij voelde dat op dat moment zijn portemonnee bewoog die in zijn rechterkontzak zat. Hij pakte de man vast in een soort van armklem, hij zag dat de portemonnee op de grond viel. Hij pakte zijn beurs en zag dat de dader wegliep. Later die nacht zag hij de dief opnieuw toen die een café binnen ging. Daar werd de bedoelde man in samenwerking met een beveiliger aangetroffen met in zijn kleding twee mobieltjes. Een daarvan, een telefoon van het merk Huawei werd direct herkend door een bezoeker, een 20-jarige Middelburger. Hij kon met de pincode het rechtmatige eigendom van het mobieltje bewijzen. De politie heeft van hem en van de 19-jarige man een aangifte opgenomen. De verdachte is vastgezet.