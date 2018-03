Man aangehouden na misbruik alarmnummer 112

Contact met 112

Het alarmnummer 112 is bedoeld om te bellen in spoedeisende situaties. 112 kan worden gebeld als iemands leven in gevaar is en bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk. Het kan ook worden gebeld als iemand getuige is van een misdrijf of wanneer iemand denkt dat er ergens wordt ingebroken. Het alarmnummer is bedoeld als iedere seconde telt. De 112-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp. Bijvoorbeeld de brandweer, ambulance op politie.

Wat gebeurt er bij misbruik van 112?

Voor niets of voor de grap naar 112 bellen, kan ervoor zorgen dat er onnodig slachtoffers vallen. Iemand met een echte noodmelding krijgt daardoor misschien geen of later dan nodig is verbinding met de alarmcentrale. Misbruik van 112 is dan ook strafbaar. Bij een onjuiste melding spoort de politie de beller op. Alle gegevens van (mobiele) telefoons zijn op te vragen. En alle gesprekken die via 112 binnenkomen, worden opgenomen. Bij misbruik van 112 kunnen volwassenen een boete of een gevangenisstraf krijgen. Maken kinderen misbruik van 112? Dan licht de politie de ouders in. Belt een kind vaker naar 112? Dan moet het naar Halt. De politie kan de kinderrechter vragen om een zwaardere straf.

Themapagina over contact 112

Via www.politie.nl is meer informatie te vinden over het alarmnummer 112. Daar staat uitgelegd hoe het alarmnummer werkt, hoe mensen met een gehoorbeperking de alarmcentrale kunnen inschakelen en andere wetenswaardigheden rondom het alarmnummer.

Meldkamer Noord-Nederland

De meldkamer Noord-Nederland (MKNN) is de gezamenlijke alarmcentrale van de politie, veiligheidsregio/brandweer en ambulancezorg in de noordelijke drie provincies. Op de website www.mknn.nl is meer informatie te vinden over de noordelijke alarmcentrale. Hieronder een film van Meldkamer Noord-Nederland waarin wordt getoond wat het werk van de meldkamer inhoudt.